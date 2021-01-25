СМИ сообщили о задержании экс-игрока "Ливерпуля" во время протестов в Москве: информация оказалась фейком

"Новая газета" сообщила, что во время протестов в Москве в поддержку оппозиционера Алексея Навального был задержан бывший защитник "Ливерпуля" и сборной Дании Даниэль Аггер.

Впрочем, задержанный оказался тезкой и однофамильцем датчанина. Он сменил имя и фамилию в 2009 года. Ранее его звали Дмитрий Кендель.

Стоит отметить, что Аггер родился в 1984 году, а задержанный - в 1988.

36-летний Аггер завершил карьеру в 2017 году. Он выступал за "Брондбю", "Ливерпуль" и вновь "Брондбю". За сборную Дании сыграл 75 матчей и забил 12 мячей.

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