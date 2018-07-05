СМИ сообщили состав сборной Бразилии на матч ЧМ-2018 с Бельгией

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СМИ сообщили состав сборной Бразилии на матч ЧМ-2018 с Бельгией

Стал известен стартовый состав сборной Бразилии на матч 1/4 финала Чемпионата Мира-2018 с Бельгией, сообщает Globo Esporte.

По сведениям издания, главный тренер "селесао" Тите выпустит на поле следующий состав: Алисон, Фагнер, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фернандиньо, Паулиньо, Коутиньо, Виллиан, Неймар, Жезус.

Матч Бразилия - Бельгия состоится 6 июня и начнется в 21:00 мск.

Не пропустите: Тренер сборной Бельгии рассказал о планах команды на матч с Бразилией. | http://soccernews.ru

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