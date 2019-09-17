СМИ сообщили зарплату Кокорина по новому контракту с "Зенитом"

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СМИ сообщили зарплату Кокорина по новому контракту с "Зенитом"

Стала известна зарплата нападающего Александра Кокорина по новому контракту с "Зенитом", сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, футболист получит 1,9 миллионов евро по соглашению, которое будет действовать до окончания нынешнего сезона. Таким образом, зарплата форварда значительно сократилась по сравнению с предыдущим контрактом. Ранее Кокорин получал четыре миллиона евро в год. Преджний контракт истек 1 июля нынешнего года.

Напомним, что 28-летний Кокорин содержался под стражей с октября прошлого года за избиение нескольких человек в Москве. Сегодня, 17 сентября футболист вышел на свободу по условно-досрочному освобождению.

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