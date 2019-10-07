СМИ: Спаллетти готов возглавить "Милан"
Экс-тренер "Зенита" и "Интера" Лучано Спаллетти готов возглавить "Милан". Об этом сообщает Sky Sport Italia.
По данным источника, 60-летний специалист дал согласия на то, чтобы работать в "Милане". Стороны уже согласовали 3-летний контракт.
Сейчас руководство "Милана" ведет переговоры с "Интером" о расторжении прежнего контракта Спаллетти, рассчитанного до 2021 года.
После 7 туров Серии А "Милан" с 9 очками занимает 10 место в турнирной таблице.
Ранее сообщалось, что красно-синие также интересуются Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Руди Гарсия.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|7
|19
|2
|Интер Милан
|7
|18
|3
|Аталанта
|7
|16
|4
|Наполи
|7
|13
|5
|Рома
|7
|12
|6
|Лацио
|7
|11
|7
|Кальяри
|7
|11
|8
|Фиорентина
|7
|11
|9
|Торино
|7
|10
|10
|Хеллас Верона
|7
|9
|11
|Болонья
|7
|9
|12
|Парма
|7
|9
|13
|Милан
|7
|9
|14
|Удинезе
|7
|7
|15
|Сассуоло
|6
|6
|16
|Брешия
|6
|6
|17
|СПАЛ
|7
|6
|18
|Лечче
|7
|6
|19
|Дженоа
|7
|5
|20
|Сампдория
|7
|3