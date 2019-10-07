СМИ: Спаллетти готов возглавить "Милан"

Экс-тренер "Зенита" и "Интера" Лучано Спаллетти готов возглавить "Милан". Об этом сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, 60-летний специалист дал согласия на то, чтобы работать в "Милане". Стороны уже согласовали 3-летний контракт.

Сейчас руководство "Милана" ведет переговоры с "Интером" о расторжении прежнего контракта Спаллетти, рассчитанного до 2021 года.

После 7 туров Серии А "Милан" с 9 очками занимает 10 место в турнирной таблице.

Ранее сообщалось, что красно-синие также интересуются Стефано Пиоли, Клаудио Раньери и Руди Гарсия.

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