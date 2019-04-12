СМИ: "Спартак" бонусами компенсирует Гулиеву сумму штрафа

Теги спартак москвааяз гулиев

СМИ: "Спартак" бонусами компенсирует Гулиеву сумму штрафа

Полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев может не переживать по поводу штрафа от клуба в размере 5 миллионов рублей.

По информации телеграм-канала "ЭкСпорт", "красно-белые" намерены за счёт бонусов компенсировать футболисту сумму взыскания.

Что касается возмещения ущерба потерпевшему, то Гулиеву пришлось раскошелиться на 10 тысяч долларов (около 643 тысяч рублей).

Зато пострадавший американец заявил, что не имеет претензий к хавбеку "Спартака" и это позволит ему избежать уголовной ответственности.

Не пропустите: Кокорин ответил на вопрос об инциденте с Гулиевым. | http://soccernews.ru 

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