СМИ: "Спартак" ещё не делал "Аяксу" предложений по Промесу

Вингер "Аякса" Квинси Промес всё ещё далёк от возвращения в московский "Спартак", утверждает De Telegraaf.

По сведениям издания, несмотря на появившиеся слухи о договорённости между клубами, амстердамцам до сих пор не поступало ни одного официального предложения от "красно-белых".

"Аякс" готов расстаться с 29-летним футболистом из-за его криминальной истории с нанесением ножевого ранения, но не собирается продавать его со скидкой.

Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.

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