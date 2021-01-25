СМИ: "Спартак" ещё не делал "Аяксу" предложений по Промесу
Вингер "Аякса" Квинси Промес всё ещё далёк от возвращения в московский "Спартак", утверждает De Telegraaf.
По сведениям издания, несмотря на появившиеся слухи о договорённости между клубами, амстердамцам до сих пор не поступало ни одного официального предложения от "красно-белых".
"Аякс" готов расстаться с 29-летним футболистом из-за его криминальной истории с нанесением ножевого ранения, но не собирается продавать его со скидкой.
Промес выступал за "Спартак" с 2014 по 2018 год, сыграл 135 матчей, забил 66 голов и сделал 34 ассиста.
Не пропустите: СМИ узнали зарплату Промеса после возвращения в "Спартак". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23