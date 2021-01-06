СМИ: "Спартак" и ЦСКА нацелились на лучшего бомбардира "Фенербахче"

Хавбек турецкого "Фенербахче" Озан Туфан может в ближайшее время сменить команду, сообщает FutbolArena.

Как сообщает издание, 25-летнего полузащитника сборной Турции хотели бы видеть у себя в составе "Спартак" и ЦСКА.



Несмотря на игровую позицию, Туфан является лучшим бомбардиром турецкого гранда в этом сезоне. На его счету 4 гола и 2 результативные передачи за 14 сыгранных матчей.