СМИ: "Спартак" и ЦСКА нацелились на лучшего бомбардира "Фенербахче"
Хавбек турецкого "Фенербахче" Озан Туфан может в ближайшее время сменить команду, сообщает FutbolArena.
Как сообщает издание, 25-летнего полузащитника сборной Турции хотели бы видеть у себя в составе "Спартак" и ЦСКА.
Несмотря на игровую позицию, Туфан является лучшим бомбардиром турецкого гранда в этом сезоне. На его счету 4 гола и 2 результативные передачи за 14 сыгранных матчей.
Контракт игрока с клубом рассчитан до 2023 года, а трансферная стоимость, по оценке Transfermarkt, составляет 10 миллионов евро.
Стоит отметить, что Туфан успел отыграть более 50 матчей за сборную Турции.
Читать также: Форвард ЦСКА Гайч может вернуться в Аргентину | http://soccernews.ru
главное
-
"Интер" оступился на выезде в матче с "Сампдорией"
-
Лэмпард мечтает тренировать "Барселону"
-
Назван самый дорогой футболист по версии CIES. Неймар и Роналду не вошли в топ-100
-
"Манчестер Сити" предложил де Брюйне зарплату ниже из-за возможного трансфера Месси
-
Экс-тренер "Локомотива" возглавил "Бэйцзин Гоань"
Лента новостей
-
"Интер" прервал 11-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате Италии
-
Агент Гайча отреагировал на интерес "Боки Хуниорс"
-
Вратарь, пропускавший от Месси чаще всех показал коллекцию бутылок: "Мог бы открыть бар" (фото)
-
Фил Невилл может возглавить "Интер Майами"
-
СМИ: "Спартак" и ЦСКА нацелились на лучшего бомбардира "Фенербахче"
-
"Аталанта" Миранчука победила "Парму"
-
"Интер" оступился на выезде в матче с "Сампдорией"
-
"Рома" и "Лацио" одержали очередные победы
-
Гол Шомуродова не спас "Дженоа" от поражения
-
Сульшер поделился мнением о Донни ван де Беке
-
Почеттино хочет дать Верратти больше свободы в атаке
-
"Химки" предложат новый контракт капитану команды Тихому
-
Мостовой раскритиковал Игнатьева за видео с пивом
-
"Краснодар" назвал соперников по контрольным матчам на сборах в ОАЭ
-
В "Манчестер Сити" новые случаи заражения коронавирусом
-
1
Лэмпард мечтает тренировать "Барселону"
-
В чемпионате Беларуси введут потолок зарплат
-
Дмитрий Тарасов назвал лучшее место для отдыха (фото)
-
2 игрока "Милана" не сыграют с "Ювентусом" из-за коронавируса
-
Бэйл хочет получить еще один шанс в "Реале"