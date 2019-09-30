СМИ: "Спартак" определился с новым тренером

Новым главным тренером "Спартака" станет Доменико Тедеско, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, в ближайшее время кандидатура специалиста должна быть утверждена руководством клуба. Ожидается, что Тедеско возглавит "Спартак" во время паузы на матчи национальных сборных. На приглашении Тедеско настоял генеральный директор клуба Томас Цорн.

Напомним, что 29 сентября "Спартак" уволил с поста главного Олега Кононова.

"Красно-белые" проиграли четыре матча подряд в чемпионате России. После 11 туров "Спартак" занимает лишь девятое месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков.