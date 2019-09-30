СМИ: "Спартак" определился с новым тренером

1 Теги спартак москвадоменико тедеско

СМИ: "Спартак" определился с новым тренером

Новым главным тренером "Спартака" станет Доменико Тедеско, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, в ближайшее время кандидатура специалиста должна быть утверждена руководством клуба. Ожидается, что Тедеско возглавит "Спартак" во время паузы на матчи национальных сборных. На приглашении Тедеско настоял генеральный директор клуба Томас Цорн.

Напомним, что 29 сентября "Спартак" уволил с поста главного Олега Кононова. 

"Красно-белые" проиграли четыре матча подряд в чемпионате России. После 11 туров "Спартак" занимает лишь девятое месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков. 

Не пропустите: СМИ узнали размер отступных в контракте Карпина с "Ростовом". | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Если,не имеющий тяги к плюсомании киевский наблюдатель одобрит

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

СМИ: Рахимов отправлен в отставку, Шалимов завтра возглавит "Ахмат"

СМИ: Рахимов отправлен в отставку, Шалимов завтра возглавит "Ахмат"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 11 25
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 11 23
3 Ростов Ростов 11 23
4 Краснодар Краснодар 11 23
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 11 23
6 Уфа Уфа 11 15
7 Урал Урал 11 14
8 Арсенал Тула Арсенал Тула 11 14
9 Спартак Москва Спартак Москва 11 14
10 Сочи Сочи 11 12
11 Оренбург Оренбург 11 11
12 Крылья Советов Крылья Советов 11 11
13 Рубин Рубин 11 11
14 Динамо Москва Динамо Москва 11 10
15 Ахмат Ахмат 11 9
16 Тамбов Тамбов 11 8
Полная таблица

топ-5 тегов