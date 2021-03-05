СМИ: "Спартак" отказал Тедеско в продлении контракта с повышением зарплаты
Наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско мог подписать новое соглашение с клубом, утверждает Metaratings.
По информации источника, ещё до декабрьского объявления об уходе немецкий тренер выражал готовность продлить контракт при условии увеличения зарплаты с 1,5 до 2,5 миллиона евро в год.
Однако руководство "красно-белых" дало понять, что не будет обсуждать новый договор до конца сезона.
В итоге Тедеско решил покинуть "Спартак" ближайшим летом на правах свободного агента.
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