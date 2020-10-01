СМИ: "Спартак" продлил контракт с Рассказовым

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СМИ: "Спартак" продлил контракт с Рассказовым

"РБ-Спорт" стало известно о продлении контракта между "Спартаком" и защитником Николаем Рассказовым.

При этом источник не указывает, на какой срок рассчитано новое соглашение. Напомним, что предыдущий договор истекал в июне 2021 года.

Также сообщается, что до конца текущего сезона воспитанник "красно-белых" будет выступать на правах аренды за тульский "Арсенал".

За основную команду "Спартака" Рассказов сыграл 50 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

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