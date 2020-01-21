СМИ: "Спартак" расторг контракт с Ананидзе

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СМИ: "Спартак" расторг контракт с Ананидзе

Полузащитник Джано Ананидзе больше не является игроком московского "Спартака", утверждает "Чемпионат".

Сообщается, что "красно-белые" расторгли с грузинским хавбеком контракт, который действовал до лета 2021 года.

27-летний футболист является воспитанником "Спартака", за основу дебютировал в июле 2009 года.

С тех пор Ананидзе сыграл 146 матчей, забил 16 голов и сделал 17 ассистов. Сдавался в аренду "Ростову" и "Крыльям Советов".

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"Спартак" объявил об уходе Ананидзе

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