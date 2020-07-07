СМИ: "Спартак" уволил Цорна

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СМИ: "Спартак" уволил Цорна

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн покидает занимаемый пост, сообщает корреспондент Sport24 Максим Алланазаров.

По информации журналиста Василия Конова, официально об отставке функционера клуб объявит уже сегодня.

"Красно-белые" назначили Цорна на должность гендиректора 14 мая 2019 года.

Прошлым летом "Спартак" потратил на трансферы 40 миллионов евро, однако команда занимает только седьмое место в РПЛ.

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"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Цорна

"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Цорна

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