СМИ стала известна причина разлада в отношениях между Иско и Роналду

Испанской прессе стала известна причина разлада в отношениях между ведущими игроками мадридского "Реала" - Иско и Криштиану Роналду.

Сообщается, что наличие конфликта между футболистами уже не вызывает сомнений, чему в подтверждение приводится тот факт, что испанец не поблагодарил португальца за два ассиста на него в последних матчах королевского клуба в Ла Лиге против "Жироны" и "Лас-Пальмаса".

Причиной же разлада в отношениях двух игроков стало то, что Роналду в прошлом сезоне выступал за то, чтобы летом был продан именно Иско, а не его хороший друг в команде Хамес Родригес.

Напомним, Роналду подпишет новый контракт с "Реалом". | soccernews.ru