СМИ стала известна причина разлада в отношениях между Иско и Роналду

Теги искокриштиану роналдуреал мадридхамес родригес

СМИ стала известна причина разлада в отношениях между Иско и РоналдуИспанской прессе стала известна причина разлада в отношениях между ведущими игроками мадридского "Реала" - Иско и Криштиану Роналду.

Сообщается, что наличие конфликта между футболистами уже не вызывает сомнений, чему в подтверждение приводится тот факт, что испанец не поблагодарил португальца за два ассиста на него в последних матчах королевского клуба в Ла Лиге против "Жироны" и "Лас-Пальмаса".

Причиной же разлада в отношениях двух игроков стало то, что Роналду в прошлом сезоне выступал за то, чтобы летом был продан именно Иско, а не его хороший друг в команде Хамес Родригес.

Напомним, Роналду подпишет новый контракт с "Реалом". | soccernews.ru

комментарии
Миша

бред какой то... делать видимо нечего газетенкам вот и пишут всякую ерезь

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

"Валенсия" возвращается: как Марселино добавляет конкуренции испанским грандам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов