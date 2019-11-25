СМИ: Стерлинг будет номинирован на премию BBC "Спортивная личность года"

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг попал в список кандидатов из шести человек, заявленных на получение премии BBC "Спортивная личность года". Об этом пишут британские СМИ.

На данный момент известны лишь два претендента - игрок сборной Англии по крикету Бен Стоукс и британская легкоатлетка Дайна Эшер-Смит. Сегодня, 25 ноября, станут известны все номинанты.

Победитель будет назван 15 декабря 2019 года. Голосование будет проходить прямо на церемонии.

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