СМИ: Стерлинг будет номинирован на премию BBC "Спортивная личность года"
Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг попал в список кандидатов из шести человек, заявленных на получение премии BBC "Спортивная личность года". Об этом пишут британские СМИ.
На данный момент известны лишь два претендента - игрок сборной Англии по крикету Бен Стоукс и британская легкоатлетка Дайна Эшер-Смит. Сегодня, 25 ноября, станут известны все номинанты.
Победитель будет назван 15 декабря 2019 года. Голосование будет проходить прямо на церемонии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|13
|37
|2
|Лестер Сити
|13
|29
|3
|Манчестер Сити
|13
|28
|4
|Челси
|13
|26
|5
|Вулверхэмптон
|13
|19
|6
|Шеффилд Юнайтед
|13
|18
|7
|Бернли
|13
|18
|8
|Арсенал Лондон
|13
|18
|9
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|10
|Тоттенхэм
|13
|17
|11
|Борнмут
|13
|16
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|13
|15
|13
|Кристал Пэлас
|13
|15
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|15
|Эвертон
|13
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|13
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Норвич Сити
|13
|10
|19
|Саутгемптон
|13
|9
|20
|Уотфорд
|13
|8