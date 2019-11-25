СМИ: Стерлинг будет номинирован на премию BBC "Спортивная личность года"

1 Теги рахим стерлингманчестер сити

СМИ: Стерлинг будет номинирован на премию BBC "Спортивная личность года"

Нападающий "Манчестер Сити" и сборной Англии Рахим Стерлинг попал в список кандидатов из шести человек, заявленных на получение премии BBC "Спортивная личность года". Об этом пишут британские СМИ.

На данный момент известны лишь два претендента - игрок сборной Англии по крикету Бен Стоукс и британская легкоатлетка Дайна Эшер-Смит. Сегодня, 25 ноября, станут известны все номинанты.

Победитель будет назван 15 декабря 2019 года. Голосование будет проходить прямо на церемонии.

Не пропустите: Стерлинг отказался продлевать контракт с "Манчестер Сити" из-за Гвардиолы| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Очень смешно

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Квальярелла вошел в историю Серии А

Квальярелла вошел в историю Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 13 37
2 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 13 28
4 Челси Челси 13 26
5 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 13 19
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 13 18
7 Бернли Бернли 13 18
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 13 18
9 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
10 Тоттенхэм Тоттенхэм 13 17
11 Борнмут Борнмут 13 16
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 13 15
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 13 15
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
15 Эвертон Эвертон 13 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 13 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Норвич Сити Норвич Сити 13 10
19 Саутгемптон Саутгемптон 13 9
20 Уотфорд Уотфорд 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов