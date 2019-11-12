СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта
СМИ узнали некоторые подробности конфликта между игроками сборной Англии Джо Гомесом и Рахимом Стерлингом.
По информации Sky Sports, вингер "Манчестер Сити" выкрикнул в адрес защитника "Ливерпуля" провокационную фразу, а затем попытался схватить оппонента за горло.
Гомес ответил на действия Стерлинга агрессивно, завязалась потасовка, в которую пришлось вмешаться другим футболистам.
Сообщается, что инцидент произошёл в столовой.
Напомним, что Стерлинг за произошедшее временно отстранён от работы со сборной Англии. Он пропустит матч квалификации Евро-2020 против Черногории.
Не пропустите: Стерлинг прокомментировал исключение из состава сборной Англии. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
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|12
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|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7