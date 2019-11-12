СМИ: Стерлинг пытался схватить Гомеса за горло во время конфликта

СМИ узнали некоторые подробности конфликта между игроками сборной Англии Джо Гомесом и Рахимом Стерлингом.

По информации Sky Sports, вингер "Манчестер Сити" выкрикнул в адрес защитника "Ливерпуля" провокационную фразу, а затем попытался схватить оппонента за горло.

Гомес ответил на действия Стерлинга агрессивно, завязалась потасовка, в которую пришлось вмешаться другим футболистам.

Сообщается, что инцидент произошёл в столовой.

Напомним, что Стерлинг за произошедшее временно отстранён от работы со сборной Англии. Он пропустит матч квалификации Евро-2020 против Черногории.

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