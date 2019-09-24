СМИ: Стерлинг заинтересован в переходе в "Реал"
Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может перейти в мадридский "Реал", но лишь после завершения контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.
По сведениям издания, футболист принял предложение перейти в королевский клуб, но хочет играть за "Манчестер Сити" до 2023 года, так как в данный момент его все устраивает в стане "горожан".
Минувшим летом "Реал" делал запрос по трансферу форварда, но получил отказ.
В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах и забил шесть голов.
Не пропустите: "Реал" рассматривает Почеттино, как нового главного тренера. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бердыев может возглавить "Динамо"
-
"Манчестер Сити" не хватило гола до рекорда, "Интер" круче "Юве", а в Германии новый фаворит: вспоминаем главные события европейской недели
-
"Реал" рассматривает Почеттино, как нового главного тренера
-
Сульшер может покинуть пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"
-
Сборная России может не сыграть на ЧМ-2022
Лента новостей
-
Де Лигт не смог выбрать медлу Роналду и ван Дейком
-
Суд перенес заседание по УДО 4-го фигуранта дела Кокорина-Мамаева
-
СМИ: Стерлинг заинтересован в переходе в "Реал"
-
Экс-тренер "Реала" сделал выбор между Месси и Роналду
-
Зидан высказался о возможной отставке
-
1
Зидан назвал причину большого количества травм у игроков "Реала"
-
Месси высказался о соперничестве с Роналду
-
1
Зидан прокомментировал вручение Месси награды лучшему игроку года
-
10
"Барселона" опубликовала 17 причин, почему Месси является лучшим игроком мира
-
1
Лопырева высказалась о вручении Месси награды лучшему игроку года
-
Клопп назвал своего преемника в "Ливерпуле"
-
Бердыев может возглавить "Динамо"
-
Ван Дейк рассказал, что едва не умер несколько лет назад
-
2
Ибрагимович назвал себя лучшим из лучших
-
УЕФА показал лучшие финты 1-го тура Лиги Чемпионов
-
Месси оценил уровень 16-летнего Фати
-
На двух матчах 11-го тура РПЛ будет использован VAR
-
Защитник "Ливерпуля" стал одноклубником Комличенко в "Младе Болеслав"
-
"Манчестер Сити" не хватило гола до рекорда, "Интер" круче "Юве", а в Германии новый фаворит: вспоминаем главные события европейской недели
-
2
Лучшая футболистка мира высказалась об итогах голосования по лучшему игроку мира
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1