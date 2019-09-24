СМИ: Стерлинг заинтересован в переходе в "Реал"

Теги манчестер ситиреал мадридрахим стерлингтрансферы

СМИ: Стерлинг заинтересован в переходе в "Реал"

Нападающий "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг может перейти в мадридский "Реал", но лишь после завершения контракта с английским клубом, сообщает The Athletic.

По сведениям издания, футболист принял предложение перейти в королевский клуб, но хочет играть за "Манчестер Сити" до 2023 года, так как в данный момент его все устраивает в стане "горожан".

Минувшим летом "Реал" делал запрос по трансферу форварда, но получил отказ. 

В нынешнем сезоне 24-летний Стерлинг провел за "Манчестер Сити" семь матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

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