СМИ: Сульшер угрожал футболистам "Манчестер Юнайтед" после поражения от "Кардиффа"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер был крайне недоволен поражением от "Кардиффа" (0:2) в матче 38-го тура АПЛ.

Как сообщает The Sun, норвежский специалист на следующий день после встречи устроил "разбор полётов" для своих подопечных.

Наставник "красных дьяволов" был разгневан отношением футболистов к делу и угрожал вышвырнуть из клуба половину из них.

Напомним, что Сульшер возглавил "МЮ" в декабре прошлого года. Под его руководством команда финишировала на шестом месте в АПЛ.

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