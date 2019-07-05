СМИ: Сутормин может перейти в "Зенит"

Хавбек "Рубина" Алексей Сутормин может стать игроком "Зенита". Об этом сообщает "Чемпионат".

По данным источника, о трансфере 25-летнего игрока станет известно сегодня, 5 июля.

Напомним, Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" в этом месяце 2019 года. Его контракт рассчитан до 2023 года.

Сутормин - воспитанник "Зенита". В прошедшем сезоне он играл в 29 матчах, забив 8 голов и сделав 1 ассист.

Ранее футболист также играл за "Волкарь" и "Строгино".

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