СМИ: Сутормин перейдёт в "Зенит". Сделку лично курирует глава "Газпрома" Миллер

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СМИ: Сутормин перейдёт в "Зенит". Сделку лично курирует глава "Газпрома" Миллер

Полузащитник Алексей Сутормин, несмотря на недавний переход из "Оренбурга" в "Рубин", продолжит карьеру в "Зените".

Как сообщают российские СМИ, вопрос с трансфером 25-летнего футболиста решали глава "Газпрома" Алексей Миллер и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Отмечается, что инициировал данный процесс наставник "Зенита" Сергей Семак, который пожаловался Миллеру на сорвавшуюся сделку.

Проблем с покупкой Сутормина у "сине-бело-голубых" возникнуть не должно, поскольку "Рубин" ещё официально не зарегистрировал своего новичка.

Не пропустите: Уткин высмеял возможный переход Сутормина в "Зенит". | http://soccernews.ru
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