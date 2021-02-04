СМИ:""Тамбов" может доиграть сезон в РПЛ"

Теги тамбов

СМИ:""Тамбов" может доиграть сезон в РПЛ""Тамбов" планирует доиграть текущий сезон в РПЛ.

Клуб рассчитывают, что футболисты, которые обратились в Палату по Разрешению споров из-за задержек по зарплатам, отзовут свои заявления.

Если это произойдет, то, по информации "РБ-Спорт", команде откроют заявку на регистрацию новых футболистов. Далее клуб будет договариваться об аренде недостающих футболистов – этим составом команда и доиграет чемпионат.

Долги перед футболистами, подавшими заявления в Палату, планируется погасить за счет контрактов РПЛ со спонсорами и средств от коммерческой деятельности.

Напомним, долг "Тамбова" вырос до 544,1 миллиона рублей. После ухода Валерия Чуперки в команде осталось шесть полевых игроков.

Читать также: Быстров готов бесплатно поиграть за "Тамбов" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ювентус" планирует продлить контракт Роналду

"Ювентус" планирует продлить контракт Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов