СМИ:""Тамбов" может доиграть сезон в РПЛ"

"Тамбов" планирует доиграть текущий сезон в РПЛ.

Клуб рассчитывают, что футболисты, которые обратились в Палату по Разрешению споров из-за задержек по зарплатам, отзовут свои заявления.

Если это произойдет, то, по информации "РБ-Спорт", команде откроют заявку на регистрацию новых футболистов. Далее клуб будет договариваться об аренде недостающих футболистов – этим составом команда и доиграет чемпионат.

Долги перед футболистами, подавшими заявления в Палату, планируется погасить за счет контрактов РПЛ со спонсорами и средств от коммерческой деятельности.