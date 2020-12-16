Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"
Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не собирается продлевать соглашение с клубом.
"За последнее время было много разговоров о моем контракте с клубом. Я побеседовал с Федуном и сказал ему, что не буду продлевать контракт. Это тяжело для меня. Я горд быть тренером этого клуба. Горд быть тренером "Спартака".
У нас было все хорошо с командой. Однако ситуация с пандемией коронавируса не оставляет мне выбора. Завтра вводится полный локдаун в Германии, а я хочу находиться рядом с семьей. Это решение самое трудное в карьере. Верю во всех, во всю команду. После матча с "Зенитом" я сообщил о решении команде", - приводит слова Тедеско телеграм-канал "Слава! - новости футбола".
Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. После 19 туров клуб идет в РПЛ на втором месте.
Читайте также: "Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
"Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ
-
ОМОН вмешался в конфликт между фанатами "Зенита" и "Спартака"
-
Билича уволили из "Вест Бромвича"
-
Аршавин отреагировал на информацию о возможном увольнении Медведева из "Зенита"
-
Что посмотреть сегодня? Битва лидеров в Англии и еще 4 матча, на которые стоит обратить внимание
Лента новостей
-
Семак прокомментировал отказ Тедеско продлевать контракт со "Спартаком"
-
"В одну калитку": Дзюба - о матче против "Спартака"
-
Семак прокомментировал победу над "Спартаком"
-
"Лилль" одолел "Дижон" и другие результаты 15-го тура французской Лиги 1
-
Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"
-
"Арсенал" поделил очки с "Саутгемптоном", "Лестер" уступил "Эвертону"
-
"Заслуженное поражение": Тедеско прокомментировал результат матча с "Зенитом"
-
"Шальке" проиграл "Фрайбургу" в матче Бундеслиги
-
"Ювентус" потерял очки в матче с "Аталантой"
-
"Спартак" не отпустил Кокорина в отпуск
-
"Зенит" обыграл "Спартак" и отправился на зимний перерыв в качестве лидера РПЛ
-
РПЛ отреагировала на стычку фанатов на матче "Зенит" - "Спартак"
-
Аршавин оценил игру "Спартака" в первом тайме матча против "Зенита"
-
Эллардайс возглавил "Вест Бромвич"
-
ОМОН вмешался в конфликт между фанатами "Зенита" и "Спартака"
-
Аршавин назвал главную слабость "Спартака"
-
Зе Луиш вылечился от коронавируса и завтра перенесет операцию
-
Экс-игрок "Ахмата" рассказал, какие подарки Кадыров делал футболистам
-
"Сочи" победил "Динамо" в домашнем матче
-
"Ротор" одержал победу над тульским "Арсеналом"