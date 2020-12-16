Тедеско отказался продлевать контракт со "Спартаком"

Наставник "Спартака" Доменико Тедеско не собирается продлевать соглашение с клубом.

"За последнее время было много разговоров о моем контракте с клубом. Я побеседовал с Федуном и сказал ему, что не буду продлевать контракт. Это тяжело для меня. Я горд быть тренером этого клуба. Горд быть тренером "Спартака".

У нас было все хорошо с командой. Однако ситуация с пандемией коронавируса не оставляет мне выбора. Завтра вводится полный локдаун в Германии, а я хочу находиться рядом с семьей. Это решение самое трудное в карьере. Верю во всех, во всю команду. После матча с "Зенитом" я сообщил о решении команде", - приводит слова Тедеско телеграм-канал "Слава! - новости футбола".

Тедеско возглавляет "Спартак" с октября 2019 года. После 19 туров клуб идет в РПЛ на втором месте.

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