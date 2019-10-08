СМИ: Тедеско подпишет контракт со "Спартаком" 11 октября
Экс-тренер "Шальке" Доменико Тедеско станет главным тренером "Спартака" 11 октября. Об этом пишут немецкий СМИ.
Ранее сообщалось, что специалист покинул Москву без договоренности с красно-белыми.
По данным Der Westen, стороны заключат контракт после того, как согласуют все детали. Ориентировочная дата подписания соглашения - 11 октября.
"Спартак" по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на 2 очка опережая зону стыковых матчей.
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