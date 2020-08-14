СМИ: Тедеско пропускает матч с "Ахматом" из-за недомогания

Стала известна причина отсутствия наставника московского "Спартака" Доменико Тедеско на матче 2-го тура РПЛ против "Ахмата".

По информации "СЭ", немецкий специалист почувствовал недомогание незадолго до игры. При этом диагноз тренера ещё предстоит выяснить.

Стоит отметить, что последний тест Тедеско на коронавирус показал отрицательный результат.

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов пообещал прояснить ситуацию с тренером после завершения матча с "Ахматом".

"Где Тедеско? После игры всё скажу", - заявил функционер.

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