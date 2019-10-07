СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со "Спартаком"

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СМИ: Тедеско проводит решающий раунд переговоров со "Спартаком"

Бывший наставник "Шальке" Доменико Тедеско всё ближе к назначению на пост главного тренера московского "Спартака".

Как сообщают российские СМИ, в данный момент стороны проводят решающий раунд переговоров о возможном сотрудничестве.

Если немец согласится возглавить "красно-белых", то подпишет с клубом контракт до лета 2022 года с зарплатой 1,5 миллиона евро.

У руля "народной команды" Тедеско может сменить Олега Кононова, который ушёл в отставку 29 сентября.

"Спартак" по итогам 12 туров занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, лишь на 2 очка опережая зону стыковых матчей.

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