СМИ: Тедеско сэкономит "Шальке" 5 миллионов евро

Бывший главный тренер "Шальке" Доменико Тедеско, который сегодня, 13 октября, должен подписать контракт со "Спартаком", сэкономит немецкому клубу 5 миллионов евро. Об этом сообщает Bild.

Соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2022 года. Если контракт будет расторгнуть, клубу не придется платить 5 миллионов евро зарплаты тренеру.

Пока неизвестно насколько будет рассчитан контракт с красно-белыми, однако ранее сообщалось о трехлетнем соглашении. Ориентировочная зарплата немца в "Спартаке" будет 2 миллиона евро в год с учетом бонусов за достижения.

Напомним, 29 сентября, красно-белых покинул главный тренер Олег Кононов из-за неудовлетворительных результатов команды.

"Спартак" занимает 12 место в РПЛ, набрав 14 очков после 12 туров.

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