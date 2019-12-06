СМИ: Тен Хаг возглавит "Баварию" летом

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СМИ: Тен Хаг возглавит "Баварию" летом

Стало известно, кто по окончании сезона, вероятно, возглавит "Баварию". Основным претендентом на пост главного тренера является наставник "Аякса" Эрик тен Хаг, утверждает Sport1.de.

По данным издания, специалист точно не покинет голландский клуб в этом сезоне, но летом будет готов возглавить немецкий клуб.

На данный момент наставником "Баварии" является Ханс-Дитер Флик, который был помощником Нико Ковача, уволенного несколько недель назад.

После 13 туров "Бавария", набрав 24 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.

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