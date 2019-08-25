СМИ: Тимо Вернер сегодня продлит контракт с "РБ Лейпцигом"

Теги тимо вернеррб лейпцигбавария мюнхен

СМИ: Тимо Вернер сегодня продлит контракт с "РБ Лейпцигом"

Нападающий "РБ Лейпциг" Тимо Вернер подписал новый контракт с клубом. Об этом пишет Kicker.

По данным источника, клуб сегодня сообщит о новом трудовом соглашении.

Его контракт будет рассчитан до лета 2023 года. Оклад 23-летнего форварда также увеличился.

Ранее сообщалось, что Вернер летом 2020 года должен перейти бесплатно в "Баварию", однако мюнхенцам не удалось договорится с клубом.

Вернер выступает за "РБ Лейпциг" с 2016 года, сыграл 115 матчей, забил 61 гол и сделал 28 ассистов. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.

А еще: "Бавария" сделала предложение по Вернеру| http://soccernews.ru
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