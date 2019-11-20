СМИ: "Тоттенхэм" согласовал контракт с Моуринью

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СМИ: "Тоттенхэм" согласовал контракт с Моуринью

По данным журналиста Танкреди Палмери, "Тоттенхэм" в скором времени возглавит Жозе Моуринью

В твиттере журналист написал, что стороны уже согласовали контракт, согласно которому 56-летний португалец будет работать по схеме "2+1".

Напомним, вчера, 19 ноября, "Тоттенхэм" уволил Почеттино за неудовлетворительные результаты команды.

Последним клубом, которым руководил Моуринью, был "Манчестер Юнайтед". Специалист покинул команду в 2018 году.

"Тоттенхэм" после 12 туров АПЛ занимает 14-е место с 14 очками в активе. 

А еще: "Тоттенхэм" при Почеттино выдал худшее начало чемпионата с 2008 года| http://soccernews.ru
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