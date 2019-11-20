СМИ: "Тоттенхэм" в скором времени начнет переговоры с Моуринью
"Тоттенхэм" в скором времени начнет переговоры с Жозе Моуринью. Об этом сообщают английские СМИ.
По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, португальский специалист является главным претендентом на пост главного тренера лондонского клуба. Однако решение о назначении будет принимать президент "шпор" Дэниэль Леви.
Напомним, 19 ноября, "Тоттенхэм" уволил Маурисио Почеттино из-за неудовлетворительных результатов команды.
47-летний Почеттино работал в "Тоттенхэме" с весны 2014 года. Вместе с ним команда в сезоне-2018/19 вышла в финал Лиги Чемпионов. В нынешнем розыгрыше "шпоры" с 14 баллами занимают 14 место.
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Азар поделился мнением об успехах "Челси" после его ухода
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7