СМИ: "Тоттенхэм" в скором времени начнет переговоры с Моуринью

"Тоттенхэм" в скором времени начнет переговоры с Жозе Моуринью. Об этом сообщают английские СМИ.

По данным итальянского журналиста Фабрицио Романо, португальский специалист является главным претендентом на пост главного тренера лондонского клуба. Однако решение о назначении будет принимать президент "шпор" Дэниэль Леви.

Напомним, 19 ноября, "Тоттенхэм" уволил Маурисио Почеттино из-за неудовлетворительных результатов команды.

47-летний Почеттино работал в "Тоттенхэме" с весны 2014 года. Вместе с ним команда в сезоне-2018/19 вышла в финал Лиги Чемпионов. В нынешнем розыгрыше "шпоры" с 14 баллами занимают 14 место.

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