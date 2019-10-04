СМИ: тренер "Ривер Плейта" может возглавить "Барселону"

Теги барселонаривер плейтмарсело гальярдо

СМИ: тренер "Ривер Плейта" может возглавить "Барселону"

Главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо - один из претендентов на пост главного тренера "Барселоны", если команду покинет Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает TNT Sports.

По данным источника, кандидатуру 43-летнего футболиста одобрило руководство каталонского клуба, которое уже общалось с Гальярдо.

Отметим, что сам тренер заявил, что не планирует уходить из "Ривер Плейт". Его контракт с аргентинским клуб рассчитан до 2021 года.

А еще: "Барселона" интересуется боснийским хавбеком| http://soccernews.ru
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