СМИ: тренер "Ривер Плейта" может возглавить "Барселону"
Главный тренер "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо - один из претендентов на пост главного тренера "Барселоны", если команду покинет Эрнесто Вальверде. Об этом сообщает TNT Sports.
По данным источника, кандидатуру 43-летнего футболиста одобрило руководство каталонского клуба, которое уже общалось с Гальярдо.
Отметим, что сам тренер заявил, что не планирует уходить из "Ривер Плейт". Его контракт с аргентинским клуб рассчитан до 2021 года.
А еще: "Барселона" интересуется боснийским хавбеком| http://soccernews.ru
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|7
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|6
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|7
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|7
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|7
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|7
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