СМИ: тренер "Сочи" Точилин решил покинуть пост

Наставник "Сочи" Александр Точилин собирается уйти с занимаемой должности.

45-летний специалист решил подать в отставку после поражения от ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков в 16 матчах.

В случае увольнения Точилина команду до зимнего перерыва примет один из его помощников - Александр Новиков или Роман Березовский.

Не пропустите: КДК РФС рассмотрит "наезд" Гончаренко на арбитра в перерыве матча "Сочи" - ЦСКА. | http://soccernews.ru