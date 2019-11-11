СМИ: тренер "Сочи" Точилин решил покинуть пост

Теги фк сочиалександр точилин

СМИ: тренер "Сочи" Точилин решил покинуть пост

Наставник "Сочи" Александр Точилин собирается уйти с занимаемой должности.

45-летний специалист решил подать в отставку после поражения от ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ.

"Сочи" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата, набрав 13 очков в 16 матчах.

В случае увольнения Точилина команду до зимнего перерыва примет один из его помощников - Александр Новиков или Роман Березовский.

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