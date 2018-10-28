СМИ: трое основных игроков "Спартака" не намерены играть с "Рубином", протестуя против отставки Карреры

Трое футболистов "Спартака" приняли решение бойкотировать матч чемпионата России с "Рубином" в знак протеста против отставки с поста наставника команды Массимо Карреры, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, полузащитник Фернандо, а также нападающие Луис Адриано и Зе Луиш отказались лететь в Казань и остались в Москве. При этом, по официальной причине, у всех игроков травмы, которые они получили в матче Лиги Европы с "Рейнджерс" (0:0).

В этом сезоне 27-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 16 матчей и забил 8 голов. На счету 26-летнего Фернандо 1 забитый мяч и 3 голевых паса в 16 встречах. 31-летний Адриано отдал 2 результативных передачи в 11 поединках.

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