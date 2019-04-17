СМИ: Тухель наказал Мбаппе за критику одноклубников

Тренерский штаб ПСЖ не включил нападающего Килиана Мбаппе в заявку команды на перенесённый матч 28-го тура Лиги 1 против "Нанта".

Как сообщает Le Parisien, вероятно, таким образом, наставник парижан Томас Тухель наказал 20-летнего футболиста за критику одноклубников.

Напомним, что после разгромного поражения от "Лилля" (1:5) Мбаппе обвинил партнёров по команде в бесхарактерности.

О возможных проблемах со здоровьем у форварда ничего неизвестно. Вчера он тренировался без ограничений в общей группе.

Матч "Нант" - ПСЖ состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.

В текущем сезоне Мбаппе забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 39 играх.

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