СМИ: Тухель наказал Мбаппе за критику одноклубников
Тренерский штаб ПСЖ не включил нападающего Килиана Мбаппе в заявку команды на перенесённый матч 28-го тура Лиги 1 против "Нанта".
Как сообщает Le Parisien, вероятно, таким образом, наставник парижан Томас Тухель наказал 20-летнего футболиста за критику одноклубников.
Напомним, что после разгромного поражения от "Лилля" (1:5) Мбаппе обвинил партнёров по команде в бесхарактерности.
О возможных проблемах со здоровьем у форварда ничего неизвестно. Вчера он тренировался без ограничений в общей группе.
Матч "Нант" - ПСЖ состоится сегодня в 20:00 по московскому времени.
В текущем сезоне Мбаппе забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 39 играх.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23