СМИ: Тухель продлил контракт с ПСЖ
Немецкий специалист Томас Тухель останется во главе ПСЖ.
По сведениям L’Equipe, сегодня наставник уже заключил с клубом новый контракт до июня 2021 года. В скором времени об этом объявят официально.
Тухель возглавил ПСЖ в мае прошлого года. Под его руководством клуб выиграл Суперкубок Франции.
В этом сезоне после 29 туров ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 20 очков. В Лиге Чемпионов парижский клуб был выбит "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала.
Читайте также: У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|28
|77
|2
|Лилль
|29
|57
|3
|Лион
|29
|53
|4
|Марсель
|29
|47
|5
|Сент-Этьен
|29
|46
|6
|Реймс
|29
|46
|7
|Монпелье
|29
|42
|8
|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
|29
|41
|10
|Страсбур
|29
|39
|11
|Ним
|28
|37
|12
|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
|34
|14
|Тулуза
|29
|32
|15
|Нант
|28
|31
|16
|Монако
|29
|30
|17
|Амьен
|29
|29
|18
|Генгам
|29
|22
|19
|Дижон
|29
|21
|20
|ФК Кан
|29
|20