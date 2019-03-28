СМИ: Тухель продлил контракт с ПСЖ

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СМИ: Тухель продлил контракт с ПСЖ

Немецкий специалист Томас Тухель останется во главе ПСЖ.

По сведениям L’Equipe, сегодня наставник уже заключил с клубом новый контракт до июня 2021 года. В скором времени об этом объявят официально.

Тухель возглавил ПСЖ в мае прошлого года. Под его руководством клуб выиграл Суперкубок Франции.

В этом сезоне после 29 туров ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 20 очков. В Лиге Чемпионов парижский клуб был выбит "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала.

Читайте также: У Тухеля появились разногласия с ПСЖ. Тренер отказывается продлевать контракт. | http://soccernews.ru

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