СМИ: Тухель продлил контракт с ПСЖ

Немецкий специалист Томас Тухель останется во главе ПСЖ.

По сведениям L’Equipe, сегодня наставник уже заключил с клубом новый контракт до июня 2021 года. В скором времени об этом объявят официально.

Тухель возглавил ПСЖ в мае прошлого года. Под его руководством клуб выиграл Суперкубок Франции.

В этом сезоне после 29 туров ПСЖ лидирует в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 20 очков. В Лиге Чемпионов парижский клуб был выбит "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала.

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