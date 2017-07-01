СМИ: У "Барселоны" нет денег на нового правого защитника

Теги барселонаалейш видальмарко верратти

СМИ: У "Барселоны" нет денег на нового правого защитника

"Барселона" имеет средства только на один громкий трансфер в течение нынешнего межсезонья, сообщает испанская пресса.

Руководство каталонского клуба намерено бросить все силы на покупку хавбека ПСЖ Марко Верратти, поэтому позиция правого защитника, скорее всего, не будет укреплена этим летом.

В стане "сине-гранатовых" рассматривают вариант, согласно которому основным правым защитником в новом сезоне станет Алеиш Видаль, а его дублёром будет Сержи Паленсия из "Барселоны Б".

Не пропустите: Месси хочет продлить контракт с "Барселоной" в ближайшие полторы недели. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Финал Кубка Конфедераций: полюбившиеся чилийцы против беспощадных немцев

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов