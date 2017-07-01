СМИ: У "Барселоны" нет денег на нового правого защитника

"Барселона" имеет средства только на один громкий трансфер в течение нынешнего межсезонья, сообщает испанская пресса.

Руководство каталонского клуба намерено бросить все силы на покупку хавбека ПСЖ Марко Верратти, поэтому позиция правого защитника, скорее всего, не будет укреплена этим летом.

В стане "сине-гранатовых" рассматривают вариант, согласно которому основным правым защитником в новом сезоне станет Алеиш Видаль, а его дублёром будет Сержи Паленсия из "Барселоны Б".

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