СМИ: у Бориса Джонсона испортились отношения с Футбольной ассоциацией Англии из-за Украины

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СМИ: у Бориса Джонсона испортились отношения с Футбольной ассоциацией Англии из-за Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон конфликтует с футбольными властями страны.

По информации Daily Mail, в Футбольной ассоциации Англии остались недовольны недавним заявлением главы правительства.

Речь идёт о словах Джонсона, что право принять Евро-2028 необходимо отдать Украине.

Ранее Великобритания и Ирландия анонсировали совместную заявку на проведение Чемпионата Европы 2028 года.

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