СМИ: у Куртуа есть внебрачный сын от замужней соседки

Журналисты британского таблоида Daily Star выяснили, что у вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа есть внебрачный ребёнок.

Сообщается, что двухлетний сын бельгийского футболиста Энцо живёт в Лондоне с матерью Эльзой Айзек.

Куртуа отказывается признавать ребёнка, поскольку в своё время настаивал на аборте.

Примечательно, что Айзек забеременела от голкипера "бланкос", будучи ещё в браке с банкиром. Она была соседкой спортсмена и встречалась с ним в отеле. Теперь же девушка является матерью-одиночкой.

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