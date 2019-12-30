СМИ: у Куртуа есть внебрачный сын от замужней соседки

Теги реал мадридтибо куртуа

СМИ: у Куртуа есть внебрачный сын от замужней соседки

Журналисты британского таблоида Daily Star выяснили, что у вратаря мадридского "Реала" Тибо Куртуа есть внебрачный ребёнок.

Сообщается, что двухлетний сын бельгийского футболиста Энцо живёт в Лондоне с матерью Эльзой Айзек.

Куртуа отказывается признавать ребёнка, поскольку в своё время настаивал на аборте.

Примечательно, что Айзек забеременела от голкипера "бланкос", будучи ещё в браке с банкиром. Она была соседкой спортсмена и встречалась с ним в отеле. Теперь же девушка является матерью-одиночкой.

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