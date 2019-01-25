СМИ: у пилота, перевозившего Салу, не было нужной лицензии

У пилота Дэвида Айбботсона, перевозившего новичка "Кардиффа" Эмилиано Салу, не было нужной лицензии, сообщает The Times.

По сведениям издания, лётчик имел разрешение только на частные полёты, а коммерческими он, по всей видимости, занимался нелегально.

Напомним, что самолёт с Айбботсоном и Салой исчез в понедельник вечером в районе Нормандских островов. Их искали несколько дней, но спасательная операция не принесла результата. Полиция объявила о прекращении поисков, признав пилота и футболиста пропавшими без вести.

Не пропустите: Матчи ближайшего тура АПЛ начнутся с минуты молчания в память о пропавшем без вести Эмилиано Сале. | http://soccernews.ru