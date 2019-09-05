СМИ: у Ракитича возник конфликт с руководством "Барселоны"

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич остался недоволен действиями своего клуба во время летнего трансферного окна.

По информации Mundo Deportivo, звёздный хорват разочарован, что руководство "сине-гранатовых" хотело использовать его как часть сделки по возвращению из ПСЖ нападающего Неймара.

В связи с этим 31-летний футболист всерьёз задумался об уходе из "Барсы" уже в январе. Хавбек не намерен терпеть подобного отношения к себе.

Стоит отметить, что контракт Ракитича с каталонским клубом истекает в июне 2021 года. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

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