СМИ: у тренера "Ромы" Фонсеки коронавирус

Паулу Фонсека, возглавляющий "Рому", не поедет с командой на выездную встречу 16 тура Серии А с "Кротоне".

Ранее сообщалось, что причина отсутствия тренера на матче - гастроэнтерит. Но, как сообщает со ссылкой на источник, La Gazzetta dello Sport на самом деле виноват положительный тест на коронавирус.