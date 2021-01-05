СМИ: у тренера "Ромы" Фонсеки коронавирус

Теги ромапаулу фонсека

СМИ: у тренера "Ромы" Фонсеки коронавирусПаулу Фонсека, возглавляющий "Рому", не поедет с командой на выездную встречу 16 тура Серии А с "Кротоне".

Ранее сообщалось, что причина отсутствия тренера на матче - гастроэнтерит. Но, как сообщает со ссылкой на источник, La Gazzetta dello Sport на самом деле виноват положительный тест на коронавирус.

Специалист пропустил сегодняшнюю тренировку команды, но был на предматчевой пресс-конференции.

Читать также: В АПЛ новый рекорд по количеству случаев заражения коронавирусом | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 5 января

Главные новости дня: 5 января

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов