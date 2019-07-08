СМИ: УЕФА пригласила сборную Аргентины выступать в Лиге Наций

Федерация футбола Аргентины получила предложение от УЕФА заявить национальную сборную для выступления в Лиге Наций, сообщает Fox Sports.

По информации источника, запрос из организации пришёл после скандала с участием капитана "альбиселесте" Лионеля Месси, который обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Теперь звёздному форварду грозит двухлетняя дисквалификация. Вопрос касательно его наказания будет рассматриваться позднее.

Напомним, что Лига Наций была создана УЕФА в качестве альтернативы международным товарищеским матчам. Первым победителем турнира стала сборная Португалии.

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