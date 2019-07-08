СМИ: УЕФА пригласила сборную Аргентины выступать в Лиге Наций

Теги уефааргентиналига наций уефалионель месси

СМИ: УЕФА пригласила сборную Аргентины выступать в Лиге Наций

Федерация футбола Аргентины получила предложение от УЕФА заявить национальную сборную для выступления в Лиге Наций, сообщает Fox Sports.

По информации источника, запрос из организации пришёл после скандала с участием капитана "альбиселесте" Лионеля Месси, который обвинил КОНМЕБОЛ в коррупции.

Теперь звёздному форварду грозит двухлетняя дисквалификация. Вопрос касательно его наказания будет рассматриваться позднее.

Напомним, что Лига Наций была создана УЕФА в качестве альтернативы международным товарищеским матчам. Первым победителем турнира стала сборная Португалии.

Не пропустите: Силва: "Почему Месси не говорил о коррупции, когда Айтекин судил матч "Барселона" - ПСЖ? | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Атлетико" оштрафует Гризманна

"Атлетико" оштрафует Гризманна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 США США 3 6
2 Колумбия Колумбия 3 6
3 Коста-Рика Коста-Рика 3 4
4 Парагвай Парагвай 3 1
Группа B М О
1 Перу Перу 3 7
2 Эквадор Эквадор 3 5
3 Бразилия Бразилия 3 4
4 Гаити Гаити 3 0
Группа C М О
1 Мексика Мексика 3 7
2 Венесуэла Венесуэла 3 7
3 Уругвай Уругвай 3 3
4 Ямайка Ямайка 3 0
Группа D М О
1 Аргентина Аргентина 3 9
2 Чили Чили 3 6
3 Панама Панама 3 3
4 Боливия Боливия 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов