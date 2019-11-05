СМИ: "Уфа" хочет продать хавбека Фомина этой зимой

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СМИ: "Уфа" хочет продать хавбека Фомина этой зимой

"Уфа" планирует продать полузащитника команды Даниила Фомина в ближайшее трансферное окно. Об этом сообщает Федеральное агенство новостей.

По данным издания, руководство клуба готово отпустить хавбека за 2,5 миллиона евро. Отметим, что рыночная стоимость игрока - 1 миллион евро.

Ранее сообщалось, что в  22-летнем футболисте заинтересован ЦСКА, который готов уже зимой приобрести Фомина.

В этом сезоне футболист участвовал в 16 матчах за команду, забив 3 гола.

Сегодня, 5 ноября Фомин попал в заявку сборной России на отборочные матчи Евро - 2020 года против Бельгии (16 ноября) и Сан-Марино (19 ноября).

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