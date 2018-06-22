СМИ уличили Шакири в провокации в матче со сборной Сербии

СМИ уличили полузащитника сборной Швейцарии Джердана Шакири в провокации в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018 против Сербии.

Журналисты обратили внимание, что футболист вышел на поле в бутсах с флагами Косово и Швейцарии.

Напомним, что Сербия не признаёт независимость Косово и считает республику своей территорией.

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