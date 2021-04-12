СМИ узнали, чем Рангник будет заниматься в "Локомотиве"
Фото Global Look Press
Известный немецкий тренер Ральф Рангник получит должность в московском "Локомотиве".
По информации Süddeutsche Zeitung, 62-летний специалист будет оказывать "железнодорожникам" консультационные услуги.
Источник утверждает, что контракт между сторонами уже согласован. Ранее сообщалось, что зарплата тренера может составить 3,6 миллиона евро за сезон.
Рангник известен по работе в "Шальке", "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайме". В прошлом году он едва не оказался в "Милане".
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