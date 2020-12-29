СМИ узнали число заразившихся COVID-19 в "Манчестер Сити"

Теги манчестер ситикоронавирус

СМИ узнали число заразившихся COVID-19 в "Манчестер Сити"

Стали известны подробности вспышки коронавируса в "Манчестер Сити", из-за которой был перенесён вчерашний матч АПЛ с "Эвертоном".

По информации The Athletic, число заразившихся COVID-19 в клубе выросло до семи человек.

В пятницу сообщалось, что болезнь выявлена у Кайла УокераГабриэля Жезуса и двух сотрудников "горожан".

Источник утверждает, что в воскресенье положительные тесты сдали ещё три футболиста "Сити", чьи имена не раскрываются.

Не пропустите: "Эвертон" недоволен переносом игры с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
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