СМИ узнали, что Хави сказал игрокам "Барселоны" в перерыве матча с "Галатасараем"

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Наставник "Барселоны" Хави был очень эмоционален в перерыве первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Галатасарая".

По информации El Chiringuito TV, тренер "сине-гранатовых" кричал на своих подопечных в раздевалке.

В частности, Хави сказал: "Если кто-то здесь не хочет играть, то говорите мне об этом прямо сейчас!".

Напомним, что игра завершилась нулевой ничьей. Ответная встреча состоится 17 марта в Стамбуле.

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