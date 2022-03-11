СМИ узнали, что Хави сказал игрокам "Барселоны" в перерыве матча с "Галатасараем"
Фото инстаграм Хави
Наставник "Барселоны" Хави был очень эмоционален в перерыве первого матча 1/8 финала Лиги Европы против "Галатасарая".
По информации El Chiringuito TV, тренер "сине-гранатовых" кричал на своих подопечных в раздевалке.
В частности, Хави сказал: "Если кто-то здесь не хочет играть, то говорите мне об этом прямо сейчас!".
Напомним, что игра завершилась нулевой ничьей. Ответная встреча состоится 17 марта в Стамбуле.
Не пропустите: Хави прокомментировал ничью "Барселоны" с "Галатасараем" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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СМИ узнали, что Хави сказал игрокам "Барселоны" в перерыве матча с "Галатасараем"
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