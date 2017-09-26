СМИ узнали, что на самом деле Месси сказал защитнику "Жироны" Маффео
Испанские СМИ узнали, что на самом деле сказал форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси защитнику "Жироны" Пабло Маффео во время субботнего матча их команд.
Представителям прессы удалось распознать слова 20-летнего бека, которые он сказал одному из своих партнеров по команде после своей замены. Так, Маффео заявил: "Ты знаешь, что он сказал мне? Что я играю, как дерьмо".
Напомним, сам Маффео передал журналистам ранее совсем другие слова Месси. | soccernews.ru
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