СМИ узнали, что Неймар ругался со всеми своими тренерами

Интернет-ресурс Goal.com, ссылаясь на источник близкий к нападающему ПСЖ Неймару, сообщил, что бразилец имел проблемы со всеми своими тренерами.

"Неймару не нравятся никакие тренеры. Проблемы с ними у него ещё со времён "Сантоса", как в клубах, так и в сборных. Он жаловался на методики Луиса Энрике и его работу в целом. Ему не нравились его выбор стартового состава и замены. Последней каплей стало заявление ассистента Энрике Унсуэ, который сказал Неймару концентрироваться на футболе и думать о себе, иначе он закончит как Роналдиньо" - поведал источник.

Стоит отметить, что сейчас у Неймара не ладятся отношения с наставником ПСЖ Унаи Эмери, однако сам футболист это отрицает. | http://soccernews.ru