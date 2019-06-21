СМИ узнали, что у РФС появятся два новых спонсора

Руководство Российского футбольного союза ведёт переговоры о сотрудничестве с двумя компаниями.

Как сообщает ресурс Metaratings, спонсорами РФС могут стать холдинг "РЖД" и банк "Тинькофф".

На данный момент условия потенциальных сделок неизвестны.

На официальном сайте РФС указано, что сейчас спонсорами и партнёрами союза являются ПАО "Новатэк", ПАО "Мегафон", "Adidas", национальная платёжная система "Мир", БК "Фонбет", БК "Олимп", "ЮСТ", "Техноджим", "Deloitte" и "Volkswagen".

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