СМИ узнали, что у РФС появятся два новых спонсора
Руководство Российского футбольного союза ведёт переговоры о сотрудничестве с двумя компаниями.
Как сообщает ресурс Metaratings, спонсорами РФС могут стать холдинг "РЖД" и банк "Тинькофф".
На данный момент условия потенциальных сделок неизвестны.
На официальном сайте РФС указано, что сейчас спонсорами и партнёрами союза являются ПАО "Новатэк", ПАО "Мегафон", "Adidas", национальная платёжная система "Мир", БК "Фонбет", БК "Олимп", "ЮСТ", "Техноджим", "Deloitte" и "Volkswagen".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20