СМИ узнали дату медобследования Дани Алвеса в "Барселоне"
Стало известно, когда новичок "Барселоны" Дани Алвес прибудет в расположение клуба для прохождения медицинского осмотра.
По информации Sport.es, обследование 38-летнего футболиста запланировано на понедельник, 15 ноября.
После данной процедуры бразилец сможет приступить к тренировкам с командой, а вот сыграть за неё получится не раньше января.
Алвес вернулся в "Барсу" спустя пять лет, за период с 2008 по 2016 год он провёл 391 матч, забил 21 гол и сделал 100 ассистов.
Не пропустите: Дани Алвес прокомментировал своё возвращение в "Барселону". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лантратов пропустит матч Хорватия - Россия: названа причина
-
Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам
-
Защитник "Шахтёра" может получить российское гражданство
-
"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"
-
В 2021 году Роналду забил больше голов, чем Месси. Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом
Лента новостей
-
Джеррард хочет усилить "Астон Виллу" двумя игроками "Рейнджерс"
-
Головин ярко высказался о Карпине
-
"Тоттенхэм" заинтересован в бельгийском форварде
-
"Зенит" выступил с заявлением по поводу драки на матче Россия – Кипр
-
СМИ узнали дату медобследования Дани Алвеса в "Барселоне"
-
Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии
-
Защитник "Крыльев Советов" Бегич хочет стать гражданином РФ
-
"Арсенал" и "Барселона" ведут борьбу за Стерлинга
-
Лантратов пропустит матч Хорватия - Россия: названа причина
-
2
Икарди готов покинуть ПСЖ по двум причинам
-
Защитник "Шахтёра" может получить российское гражданство
-
"Валенсия" хочет усилиться воспитанником "Барселоны"
-
Джек Уилшер высказался о возможном завершении карьеры в 29 лет
-
Сборная России поздравила Лунева с 30-летием
-
Мората не нужен "Атлетико"
-
"Зенит" и "Динамо" включились в гонку за трансферной целью "Локомотива"
-
Кейн вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров сборной Англии
-
"Реал" претендует на 20-летнего бразильского вингера
-
"Спартак" показал, как Промес убирал снег перед тренировкой
-
3
В 2021 году Роналду забил больше голов, чем Месси. Левандовски обгоняет обоих с огромным отрывом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14