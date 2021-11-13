СМИ узнали дату медобследования Дани Алвеса в "Барселоне"

Фото инстаграм Дани Алвеса

Стало известно, когда новичок "Барселоны" Дани Алвес прибудет в расположение клуба для прохождения медицинского осмотра.

По информации Sport.es, обследование 38-летнего футболиста запланировано на понедельник, 15 ноября.

После данной процедуры бразилец сможет приступить к тренировкам с командой, а вот сыграть за неё получится не раньше января.

Алвес вернулся в "Барсу" спустя пять лет, за период с 2008 по 2016 год он провёл 391 матч, забил 21 гол и сделал 100 ассистов.

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