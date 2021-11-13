СМИ узнали дату медобследования Дани Алвеса в "Барселоне"

Теги барселонадани алвес

СМИ узнали дату медобследования Дани Алвеса в "Барселоне"

Фото инстаграм Дани Алвеса

Стало известно, когда новичок "Барселоны" Дани Алвес прибудет в расположение клуба для прохождения медицинского осмотра.

По информации Sport.es, обследование 38-летнего футболиста запланировано на понедельник, 15 ноября.

После данной процедуры бразилец сможет приступить к тренировкам с командой, а вот сыграть за неё получится не раньше января.

Алвес вернулся в "Барсу" спустя пять лет, за период с 2008 по 2016 год он провёл 391 матч, забил 21 гол и сделал 100 ассистов.

Не пропустите: Дани Алвес прокомментировал своё возвращение в "Барселону". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Кейн побил рекорд Руни в сборной Англии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов